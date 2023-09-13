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Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова

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В МИД России оценили позицию МАГАТЭ по обедненному урану на Украине.

 Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова заявила о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси замалчивает мировой общественности проблемы применения на украинском конфликте снарядов с обедненным ураном. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на брифинге во Владивостоке, проводимом на полях Восточного экономического форума. Она оценила слова Гросси о том, что боевые снаряды с обединенным ураном не принесут значимых радиологических последствий для территории.

Но в целом проблема в том, что господин Гросси, отвечая на вопрос по снарядам с обедненным ураном, просто недоговаривает... такое вольное или невольное замалчивание этой проблемы недопустимо.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила коллегам о том, что обедненный уран "уже является тяжелым металлом", поэтому  чрезвычайно опасен для человека, окружающей среды с точки зрения своей химической токсичности.

Захарова пообещала жесткий ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост.

Фото и видео: МИД России

Теги: военная помощь, магатэ, мария захарова, мид, обедненный уран, рафаэль гросси
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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