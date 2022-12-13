Вышел трейлер обновленного "Титаника" в честь 25-летия фильма

Отреставрированная версия фильма выйдет в кинотеатрах 10 февраля 2023 года.

Paramount Pictures выпустила трейлер обновленного "Титаника" в честь 25-летия фильма, снятого режиссером Джеймсом Кэмероном. Лента выйдет в 4K-формате.

Оригинальный фильм вышел в 1997 году, став одним из кассовых в истории. Он рассказывает историю любви молодого парня Джека и девушки по имени Роза, оказавшихся на корабле "Титаник", который отправился в свое первое и последнее плавание.

Отреставрированная версия "Титаника" выйдет в кинотеатрах 10 февраля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Бо боится" с Хоакином Фениксом.

Видео: YouTube / Paramount Pictures