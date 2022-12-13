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Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль

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Для 54-летнего актера эта награда стала первой в карьере.

Американский актер Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Кит". 95-ая церемония вручения наград Американской киноакадемии прошла в ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе.

Фрейзер сыграл главную роль в фильме режиссера Даррена Аронофски. Сюжет картины рассказывает историю страдающего ожирением мужчину, который пытается наладить отношение с дочерью. Для 54-летнего актера эта награда стала первой в карьере. Его соперниками были Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Пол Мескал ("Солнце мое") и Билл Найи ("Жить").

Ранее мы сообщали, что фильм "Все везде и сразу" стал победителем на премии "Оскар".

Видео: YouTube / 6abc Philadelphia

Теги: брендан фрейзер, кит, лучшая мужская роль, оскар
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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