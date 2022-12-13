Фильм "Все везде и сразу" стал победителем на премии "Оскар"

Всего картина получила 11 номинаций.

Фильм "Все везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта стал победителем на премии 95-й церемонии вручения наград "Оскар".

Картинка рассказывает историю женщины, которая работает в прачечной и обнаруживает в себе способности перемещаться в параллельные вселенные, где ей предстоит бороться со злом и спасти все миры. Основными конкурентами фильма были "Фабельманы", "Аватар: Путь воды", "Банши из Инишерина", "Элвис", "Топ Ган: Мэверик" и другие.

Отметим, что "Все везде и сразу" вручили семь наград на церемонии "Оскар". Всего картина получила 11 номинаций. Фильм также был награжден за лучшую режиссуру, сценарий, монтаж, лучшую женскую роль и роли второго плана.

Ранее Nintendo представила финальный трейлер фильма по игре "Супербратья Марио".

Видео: YouTube / Variety