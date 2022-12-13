Nintendo представила финальный трейлер фильма по игре "Супербратья Марио"

Фильм выйдет в США 5 апреля.

Японская корпорация Nintendo 10 марта представила зрителям третий и финальный трейлер к предстоящей полнометражной анимационной картине, созданной по мотивам культовой игры на приставке. Напомним, что фанаты данной франшизы считают этот день Днем Марио, поскольку на английском языке эта дата выглядит как "Mar 10", что визуально схоже с написанием Mario.

Мы посчитали, что этот день идеально подходит для презентации финального трейлера картины. Сигэру Миямото, создатель игры

.Генеральный директор голливудской студии Illumination Крис Меледандрво вступительном слове подчеркнул, что в создании полнометражной картины приняли участие около 600 человек. Они работали над мультипликационным фильмом на протяжении более чем шести лет. Анонс мультфильма о супербратьях Марио состоялся еще в 2018 году. Фильм должен был выйти в свет в конце 2022 года, однако позже релиз перенесли на апрель 2023 года. Официальная премьера в США назначена на 5 апреля, но японские зрители увидят картину только 28 апреля.

Valve выпустила трейлер к скорому старту весенней распродажи в Steam.

Фото и видео: YouTube / Illumination