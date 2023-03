Valve выпустила трейлер к скорому старту весенней распродажи в Steam

Скидки на игры будут доступны с 16 по 23 марта.

Компания Valve опубликовала трейлер весенней распродажи в стриминговом сервисе Steam, которая начнется с 16 марта и продлится по 23 марта. Организаторы напомнили покупателям о том, что весенняя распродажа входит в четвёрку крупных сезонных распродаж, в которой предлагаются скидки на самые разнообразные компьютерные игры. В опубликованном в социальных сетях ролике говорится о том, что в акционном перечне точно можно будет увидеть такие проекты как No Man"s Sky, RimWorld, Kena: Bridge of Spirits, Dying Light 2 Stay Human, Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, Solasta: Crown of the Magister, Mount & Blade II: Bannerlord, Overcooked, Vampire Survivors и ряд других.

Фото и видео: YouTube Steam