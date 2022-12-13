Вышел трейлер фильма To Catch a Killer с Шейлин Вудли

Фильм выйдет в свет с 20 апреля.

Вышел трейлер нового фильма "Мизантроп" (To Catch a Killer) с Шейлин Вудли в главной роли. Актриса известна широкой аудитории своими работами в таких проектах как сериал "Большая маленькая ложь" и фантастическая трилогия "Дивергент". В новом триллере американка сыграла офицера полиции, которая расследует серию убийств без единой улики или зацепки. Коллеги называют девушку скорее той, кого арестовывают, а не нанимают в ряды ФБР. Режиссером проекта заявлен Дамиан Шифрон. Он снял To Catch a Killer по собственному сценарию, который был написан в соавторстве с Джонатаном Вейкхэмом. В актерском составе кроме Вудли также заявлены Бен Менделсон ("Сирано", "Молочные зубы"), Йован Адепо ("Вавилон", "Соболезную вашей утрате"), Ральф Айнесон ("Чернобыль", "Баллада Бастера Скраггса") и Ричард Земан ("Послезавтра"). Официальный релиз ленты в широком проекте в России намечен на 20 апреля.

Вышел трейлер фильма "Краска" с Оуэном Уилсоном.

Фото и видео: YouTube / Movie Coverage