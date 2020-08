Имена кандидатов на режиссерское кресло пока не известны.

В четверг, 13 августа, стало известно о том, что Джим Керри снимется в двух сиквелах фильма "Маска". Об этом сообщает портал We got this covered.

Поанируется, что фильм превратиться в трилогию. Так, оригинальная кинолента 1994 года будет первой частью. Отмечается, что фильм "Сын Маски" 2005 года компания Warner Bros. принимать во внимание не намерена.

Джим Керри заявил, что готов принять участие в съемках сиквела. При этом актер отметил, что приступит к работе при условии, если кинокомпания найдет для них хороших режиссеров.

Видео:Ignat Sidorchik/YT