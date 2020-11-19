Джим Керри заменил Хоакина Феникса в роли Джокера в новом фан-трейлере

Автор видео сделал это при помощи технологии deepfake.

Пользователь YouTube с ником stryder HD опубликовал в сети занимательный фан-трейлер, в котором поменял местами двух известных актеров – Джима Керри и Хоакина Феникса.

На ролике можно увидеть Джима в образе Артура Флека (Джокера). Автор видео сделал это при помощи технологии deepfake. Видео, сделанное по этой системе, выглядит настолько реалистично, что порой сложно заметить подмену лица.

Стоит отметить, что stryder HD не первый раз пользуется приложением deepfake для создания роликов. Недавно звезда "Человека паука" Том Холланд и "Железный человек" Роберт Дауни-младший "снимались" в фильме "Назад в будущее".

Ранее мы писали, что в новой части фильма "Пираты Карибского моря" появится сын Джека Воробья.

Видео: YouTube / stryder HD