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В США готовят перезапуск комедийного сериала "Принц из Беверли-Хиллз"

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Шоураннером выступит Крис Коллинз.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что в США готовят перезапуск комедийного сериала "Принц из Беверли-Хиллз". Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что шоураннером выступит Крис Коллинз, который ранее работал над "Сынами Анархии" и "Прослушкой". Более того, к работе приступит Морган Купер. 

Производством перезапуска займется Westbrook Studios, которая принадлежит Уиллу Смиту и Джаде Пинкетт-Смит. Отмечается, что проектом уже заинтересовался  Netflix, Peacock, HBO Max, Amazon Prime Viodeo и Apple TV+.

Сериал "Принц из Беверли-Хиллз"— американский комедийный сериал, который выходил с 1990 до 1996 года. Главную роль исполнил Уилл Смит.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Северный ветер" Ренаты Литвиновой. 

Видео: Raqraqxox/YT

Теги: крис коллинз, принц из беверли-хиллз, уилл смит
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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