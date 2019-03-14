Вышел трейлер фильма "Северный ветер" Ренаты Литвиновой

Кинолента выйдет в прокат 26 ноября 2020 года.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Северный ветер" Ренаты Литвиновой. Ролик размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU.

В актерском составе петербургские актрисы Софья Эрнст и Татьяна Пилецкая, а также Хибла Герзмава в роли Оперной Дивы. В фильме расскажут о влиятельном женском клане. Однако подробности сюжета не раскрывают.

Кинолента "Северный ветер" выходит в кинотеатрах страны 26 ноября, до этого он будет показываться на нескольких международных кинофестивалях , а потом будет прокат по всему миру.

Ранее мы сообщали о том, что вышел финальный трейлер сериала Богомолова "Хороший человек" об ангарском маньяке.

Видео: SonyPicturesRU/YT