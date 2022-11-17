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Ольга Будина высказалась об уехавшей из страны Ренате Литвиновой

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Актриса добавила, что не расстроилась из-за решения коллеги улететь во Францию.

Актриса Ольга Будина высказалась об об уехавшей из страны коллеге Ренате Литвиновой. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

Будина поделилась воспоминаниями от совместной работы с Литвиновой в сериале "Граница. Таежный роман". По ее словам, актриса всегда держала дистанцию. Также Будина заявила, что относится к Литвиновой с большим уважением и ничего не может плохого сказать о ней.

Актриса добавила, что не расстроилась из-за решения коллеги улететь во Францию. Она также не собирается смотреть фильмы и сериалы с ее участием.

Ранее Ольга Будина высказалась об уходе из актерской профессии.

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи

Теги: мнение, ольга будина, рената литвинова
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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