Заслуженная артистка РФ Рената Литвинова приехала в Петербург. Об этом она сообщила поклонникам в своём Telegram-канале.
Актриса выложила новогодние фото из отеля Астория: для фотосессии она выбрала чёрное платье и высокие сапоги.
На пути к маме — в самом домашнем отеле Астория, в котором просыпаешься, как у себя дома.
Рената Литвинова, актриса
Напомним, что Литвинова эмигрировала в Париж в прошлом году. Сейчас она выступает во французских театрах, участвует в модных показах и работает над рядом своих проектов.
Ранее мы сообщили о том, что жена Боярского попала в больницу.
Фото: Telegram / Рената Литвинова
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