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Рената Литвинова приехала в Петербург
Сегодня, 13:21
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Рената Литвинова приехала в Петербург

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Актриса выложила фото, сделанные в отеле Астория.

Заслуженная артистка РФ Рената Литвинова приехала в Петербург. Об этом она сообщила поклонникам в своём Telegram-канале.

Актриса выложила новогодние фото из отеля Астория: для фотосессии она выбрала чёрное платье и высокие сапоги.

На пути к маме — в самом домашнем отеле Астория, в котором просыпаешься, как у себя дома.

Рената Литвинова, актриса

Напомним, что Литвинова эмигрировала в Париж в прошлом году. Сейчас она выступает во французских театрах, участвует в модных показах и работает над рядом своих проектов.

Ранее мы сообщили о том, что жена Боярского попала в больницу.

Фото:  Telegram / Рената Литвинова

Теги: рената литвинова, санкт-петербург
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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