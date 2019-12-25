Актриса выложила фото, сделанные в отеле Астория.

Заслуженная артистка РФ Рената Литвинова приехала в Петербург. Об этом она сообщила поклонникам в своём Telegram-канале.

Актриса выложила новогодние фото из отеля Астория: для фотосессии она выбрала чёрное платье и высокие сапоги.

На пути к маме — в самом домашнем отеле Астория, в котором просыпаешься, как у себя дома. Рената Литвинова, актриса

Напомним, что Литвинова эмигрировала в Париж в прошлом году. Сейчас она выступает во французских театрах, участвует в модных показах и работает над рядом своих проектов.

Ранее мы сообщили о том, что жена Боярского попала в больницу.

Фото: Telegram / Рената Литвинова