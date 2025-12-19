Автоэксперт объяснил, почему для электромобилей не нужна цветовая дифференциация

Автоэксперт Максим Кадаков объяснил, почему для электромобилей не нужна цветовая дифференциация. Об этом он рассказал телеканалу "360".
Кадаков прокомментировал предложение Национального союза автомобилистов ввести зеленые номерные знаки для электромобилей и бирюзовые для беспилотных машин. По его словам, такая дифференциация могла бы иметь смысл раньше, когда таких машин было немного.
Эксперт напомнил, что сейчас все льготы и разрешения проверяют в цифровом виде. Он также отметил, что для беспилотных автомобилей более эффективным было бы подсвечивать движение в автоматическом режиме дополнительными светодиодами. Кадаков пример в пример Китай, где практикуют подобное.
Ранее Воробьев рассказал о важности соцопросов для развития Подмосковья.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все