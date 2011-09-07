Льготы для владельцев электромобилей продлили в Петербурге

Расширение льгот на водный электротранспорт призвано способствовать развитию экологически безопасных пассажирских и туристических перевозок по водным путям Петербурга.

Законопроект, принятый в Петербурге, направлен на расширение и продление послаблений по транспортному налогу для владельцев экологичных видов транспорта, включая электромобили и автомобили, работающие на природном газе. Дополнительно предусмотрена поддержка для водного электротранспорта.

Граждане, владеющие электромобилями и автомобилями на газомоторном топливе, продолжат пользоваться освобождением от транспортного налога до начала 2031 года. Данная льгота будет действовать как для новых, так и для подержанных транспортных средств, независимо от их мощности, происхождения или даты выпуска. Как отмечают в администрации города, это должно положительно сказаться на развитии рынка подержанных автомобилей. Исключение составят лишь электромобили, признанные Минпромторгом предметами роскоши.

Расширение льгот на водный электротранспорт призвано способствовать развитию экологически безопасных пассажирских и туристических перевозок по водным путям Петербурга. Параллельно вводятся максимальные ставки транспортного налога для мощных автобусов и грузовиков, работающих на бензине и дизельном топливе. Эта мера, наряду с продлением программы поддержки переоборудования коммерческого транспорта на газ, призвана стимулировать переход негосударственных компаний на более экологичные виды топлива.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что три четверти городского автобусного парка уже используют газомоторное топливо. По его словам, власти создают стимулы для граждан, чтобы и они активно переходили на экологически чистый транспорт, делая его доступнее. Главная цель — сократить вредные выбросы и улучшить экологическую обстановку в городе.

Кроме того, документ предусматривает сохранение пониженных ставок налогообложения для представителей малого бизнеса и начинающих индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

