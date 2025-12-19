Сеть быстрых зарядных станций для электрокаров охватила все районы Петербурга

Петербург открыл зарядные станции для электромобилей во всех 18 районах города.

В Санкт-Петербурге завершено оснащение всех 18 районов города современными "быстрыми" зарядными станциями (ЭЗС) для электрических и гибридных автомобилей.

По информации городских властей, каждая новая станция обладает мощностью от 149 кВт и выше, что позволяет полностью восполнить заряд батареи электромобиля менее чем за тридцать минут. Программа "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", реализуемая с начала 2023 года, уже обеспечила установку 106 станций, а в 2025 году были введены ещё 16 пунктов.

На сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано около семи тысяч электромобилей и более десяти тысяч гибридов. Общее число общественных зарядных станций превысило 465, из которых более 160 — "быстрые". Для удобства водителей действуют четыре зарядных хаба, способные одновременно обслуживать более десяти автомобилей.

Стоимость зарядки на "быстрых" станциях составляет от 15 до 25 рублей за киловатт-час, а на медленных (до 22 кВт) — от 13 до 19 рублей, что делает электрозаправку более экономичной по сравнению с бензином или дизельным топливом.

Фото: pxhere.com