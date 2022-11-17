Она отметила, что разорвала все контракты с режиссерами и объявила о своем намерении покинуть Россию.

Актриса Ольга Будина высказалась об уходе из актерской профессии. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

Будина отметила, что разорвала все контракты с режиссерами и объявила о своем намерении покинуть Россию. Длительное время она пыталась понять, почему решила так поступить и уехать в Европу

Я уехала туда от большого отчаяния. Это было бегство из-за невозможности сделать ничего, что мне хотелось. Ольга Будина, актриса

Ранее Алексей Панин признался, что совершенно не скучает по России.

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи