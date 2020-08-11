Сериал должен выйти на Start 20 августа.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что вышел финальный трейлер сериала Богомолова "Хороший человек" об ангарском маньяке. Ролик опубликован на YouTube-канале Start.

В сюжете история следователя Евгении Ключевской, которая пытается найти ангарского маньяка. Главные роли в сериале сыграли Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский и Ксения Собчак.

Напомним, что ангарский маньяк реальная личность. Серийным убийцей оказался сержант МВД Михаил Попков. Как оказалось, с 1994 года по 2010 он орудовал в Иркутской области. В итоге Попков сознался в 81 убийстве.

Премьера сериала назначена на Start 20 августа.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал первый трейлер фантастического сериала "Вдали".

Видео:Start/YT