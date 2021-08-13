Вышел тизер комедии "Дорогая, я больше не перезвоню" с Никитой Ефремовым

Релиз фильма состоится 6 марта 2025 года.

Российская компания "НМГ Кинопрокат" в социальных сетях презентовала тизер-трейлер комедии "Дорогая, я больше не перезвоню" производства ID Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko. Главная роль в ленте досталась Никите Ефремову. По сюжету истории герой по имени Даня страдает синдромом отложенной жизни, поэтому много работает, пытается успеть все, но счастья ему это не приносит. В какой-то момент персонаж впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира. Эта локация подозрительно напоминает мужчине об аэропорте из рекламы, над которой он недавно трудился. Герою сообщают, что теперь для него доступно всего два рейса - в ад или в рай. Однако сам же Даня не теряет надежды найти другую дверь — обратно в мир живых.

Режиссёром и автором сценария ленты указан Александр Фомин. В актерском составе заявлены Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова. Официальная премьера ленты в кинотеатрах страны намечена на шестое марта 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат