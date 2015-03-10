Yostar представил аниме-игру Stella Sora и опубликовал геймплейный трейлер

Дата релиза игры еще не назначена.

Компания-издатель Yostar представила в социальных сетях аниме-игру Stella Sora и опубликовал геймплейный трейлер. к ней. Известно, что видеоигра разрабатывается для таких мобильных платформ как iOS, Android, а также персональных компьютеров. Предрегистрацию в нее можно пройти через официальный сайт, однако на текущий момент официальной выхода проекта в свет у авторов нет. Создатели пообещали игрокам предусмотреть сочетание механик из рогаликов и визуальных новелл, добавить миссии в формате изометрических экшенов с полностью ручным управлением пользователя.

Напомним, что в Stella Sora геймеры выступят в роли тирана, который управляет персонажами-трекерами. Задача последних будет проходить через лабиринты под названием "Монолиты" и раскрывать их секреты. У каждого персонажа указана собственная стихия: вода, дерево, огонь или лёд. Кроме обычных мобов герои будут сражаться с крупными боссами на небольших аренах. Также разработчики обещают процедурную генерацию карт местности. В свою команду пользователи могут пригласить до трех персонажей. Предусматривается свободное переключение между ними. Подобную механику геймеры наблюдали в рамках игрового процесса в Genshin Impact.

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Фото и видео: YouTube / Stella Sora