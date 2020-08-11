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Netflix опубликовал первый трейлер фантастического сериала "Вдали"

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Премьера шоу запланирована на 4 сентября.

Во вторник, 11 августа, стало известно том, что Netflix опубликовал первый трейлер фантастического сериала "Вдали". Ролик опубликован на стриминговом сервисе.

В центре сюжета история американской астронавтки Эммы Грин, которая является командиром интернациональной команды. Она намерена покорить Красную планету. В итоге вереди команду ждёт три года в пути и много трудностей. Главная роль досталась Хилари Суонк. 

Премьера шоу запланирована на 4 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что британские зрители выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории кино.

Видео:Netflix

Теги: netflix, хилари суонк
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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