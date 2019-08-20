Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что британские зрители выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории кино. Об этом сообщает RadioTimes.
В соответствующем опросе приняли участие 14 тыс. читателей. В первом раунде больше всего голосов набрал актер Шон Коннери — 56%. А действующий актер Дэниел Крейг, который исполнил роль агента 007 набрал всего 43%. Во втором раунде британцы выбрали Пирса Броснана — 76%. А в третьем предпочтение отдали Тимоти Далтону.
По итогам всех раундов победителем голосования стал актер Шон Коннери.
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Видео:IVideo/YT
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