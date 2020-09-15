Опубликован трейлер нового "Джеймса Бонда", посвященный главному злодею

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что в сети появился трейлер нового "Джеймса Бонда". Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures Russia.
По сюжету Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи. Главным антагонистом агента 007 стал персонаж в исполнении Рами Малека.
Премьера фильма состоится 19 ноября.
Ранее мы сообщали о том, что "Довод" вновь возглавил российский прокат.
Видео:Universal Pictures Russia/YT
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