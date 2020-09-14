"Довод" вновь возглавил российский прокат

Общие сборы картины составили 432 млн рублей.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что кинолента "Довод" возглавил российский прокат. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Согласно данным аналитиков, за минувшие четыре дня 158,8 млн рублей. А общие сборы картины составили 432 млн рублей.

"Довод" вышел на большие экраны 3 сентября. По сюжету агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, сколотившему состояние на торговле оружием. Для этого герои используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Главные роли в нем исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.

Ранее мы сообщали о том, что Мишель Родригес завила, что главные герои "Форсажа 9" отправятся в космос.

Видео:YouTube/ WBRussia