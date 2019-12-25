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Мишель Родригес завила, что главные герои "Форсажа 9" отправятся в космос
Сегодня, 16:32
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IRINA_CHALKINA

Мишель Родригес завила, что главные герои "Форсажа 9" отправятся в космос

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В июле 2020 года на это впервые намекнул рэпер Лудакрис.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что герои фильма "Формаж 9" по сюжету отправятся в космос. Об этом заявила актриса Мишель Родригес.

Как вы это узнали? Смотрите, что происходит? Люди начинают говорить за кулисами, чувак

пошутила Мишель Родригес.

Стоит отметить, что ранее о "космическом путешествии" говорил рэпер Лудакрис. Более того, известный художник BossLogic поделился на своей страничке в Twitter "постером" к киноленте "Форсаж 9". На картинке изображена ракета. 

Сюжет девятого фильма пока не раскрывается.  Известно только, что главным злодеем станет брат Доминика, роль которого исполнит рестлер Джон Сина.

Ранее мы сообщали о том, что Том Холланд рассказал о впечатлениях от съёмок Uncharted.

Фото:@Bosslogic/Twitter

Теги: вин дизель, мишель родригес, форсаж 9
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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