Мишель Родригес завила, что главные герои "Форсажа 9" отправятся в космос

В июле 2020 года на это впервые намекнул рэпер Лудакрис.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что герои фильма "Формаж 9" по сюжету отправятся в космос. Об этом заявила актриса Мишель Родригес.

Как вы это узнали? Смотрите, что происходит? Люди начинают говорить за кулисами, чувак пошутила Мишель Родригес.

Стоит отметить, что ранее о "космическом путешествии" говорил рэпер Лудакрис. Более того, известный художник BossLogic поделился на своей страничке в Twitter "постером" к киноленте "Форсаж 9". На картинке изображена ракета.

Сюжет девятого фильма пока не раскрывается. Известно только, что главным злодеем станет брат Доминика, роль которого исполнит рестлер Джон Сина.

Ранее мы сообщали о том, что Том Холланд рассказал о впечатлениях от съёмок Uncharted.

Фото:@Bosslogic/Twitter