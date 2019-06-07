Том Холланд рассказал о впечатлениях от съёмок Uncharted

Известно, что компанию Холланду на съёмочной площадке составят Марк Уолберг и Антонио Бандерас.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что Том Холланд рассказал о том, как продвигаются съемки фильма по игре Uncharted. Об этом актер написал в своём Instagram-аккаунте.

Фильм будет таким, как я мечтал. Я не знаю, знакомы ли вы с этими играми, но я их большой фанат. Том Холланд

Напомним, что производство киноленты по культовой серии игр Uncharted приостановлено из-за эпидемии коронавируса. Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер. В актерском составе заявлены Марк Уолберг , Антонио Бандерас , Тати Габриэль и София Тейлор Али.

Премьера намечена на 15 июля 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что создатели "Бэтмена" представили новый промоарт с Робертом Паттинсоном.

Видео:@TomHollandPL/Twitter