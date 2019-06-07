Том Холланд рассказал о впечатлениях от съёмок Uncharted

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что Том Холланд рассказал о том, как продвигаются съемки фильма по игре Uncharted. Об этом актер написал в своём Instagram-аккаунте.
Фильм будет таким, как я мечтал. Я не знаю, знакомы ли вы с этими играми, но я их большой фанат.
Том Холланд
Напомним, что производство киноленты по культовой серии игр Uncharted приостановлено из-за эпидемии коронавируса. Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер. В актерском составе заявлены Марк Уолберг, Антонио Бандерас, Тати Габриэль и София Тейлор Али.
Премьера намечена на 15 июля 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что создатели "Бэтмена" представили новый промоарт с Робертом Паттинсоном.
Видео:@TomHollandPL/Twitter
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