Создатели "Бэтмена" представили новый промоарт с Робертом Паттинсоном

В понедельник, 14 сентября, в сети появился промоарт с Робертом Паттинсоном для нового фильма "Бэтмен". Плакаты опубликованы на портале Batman News.
Напоним, что сюжет охватит период становления Темного рыцаря. В этот раз Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником.
Кроме Паттинсона в фильме снимутся Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаарда и другие актеры.
Премьера фильма запланирован на осень 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что актеру Дженсену Эклзу подарили автомобиль из сериала "Сверхъестественное".
Видео:Warner Bros./YT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все