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Создатели "Бэтмена" представили новый промоарт с Робертом Паттинсоном

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Премьера ленты обещана на 30 сентября 2021 года.

В понедельник, 14 сентября, в сети появился промоарт с Робертом Паттинсоном для нового фильма "Бэтмен". Плакаты опубликованы на портале Batman News.

Напоним, что  сюжет охватит период становления Темного рыцаря. В этот раз Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. 

Кроме Паттинсона в фильме снимутся Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаарда и другие актеры.

Премьера фильма запланирован на осень 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что актеру Дженсену Эклзу подарили автомобиль из сериала "Сверхъестественное".

Видео:Warner Bros./YT

Теги: бэтмен, колин фаррелл, пол дано, роберт паттинсон, энди серкис
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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