Создатели "Бэтмена" представили новый промоарт с Робертом Паттинсоном

Премьера ленты обещана на 30 сентября 2021 года.

В понедельник, 14 сентября, в сети появился промоарт с Робертом Паттинсоном для нового фильма "Бэтмен". Плакаты опубликованы на портале Batman News.

Напоним, что сюжет охватит период становления Темного рыцаря. В этот раз Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником.

Кроме Паттинсона в фильме снимутся Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаарда и другие актеры.

Премьера фильма запланирован на осень 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что актеру Дженсену Эклзу подарили автомобиль из сериала "Сверхъестественное".

Видео:Warner Bros./YT