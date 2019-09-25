Актеру Дженсену Эклзу подарили автомобиль из сериала "Сверхъестественное"

Речь идет Chevrolet Impala сборки 1967 года.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что авторы проекта "Сверхъестественное" подарили Дженсену Эклзу машину. Об этом актер рассказал в своём Instagram-аккаунте.

Речь идет Chevrolet Impala сборки 1967 года. Актер отметил, что он с самого начала съемок сериала мечтал об этом автомобиле и долгое время уговаривал руководство картины подарить её. В итоге авторы проекта сдались и бесплатно отдали Chevrolet Impala.

Напомним, что сериал "Сверхъествественное" выходит с 2005 года. В сюжете история двух братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по США на черном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года и расследуют паранормальные явления.

Новый эпизод последнего 15-го сезона покажут на The CW Network 8 октября 2020 года, а финальные серии зрители увидят финал 19 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что Дженсена Эклса показали в образе Солдатика для третьего сезона "Пацанов".

Фото:jensenackles/instagram