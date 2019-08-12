Дженсена Эклса показали в образе Солдатика для третьего сезона "Пацанов"

Сериал выйдет 4 сентября.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что иллюстратор BossLogic сделал постер с Дженсеном Эклсом для сериала "Пацаны". Работа опубликована в Instagram-аккаунте художника.

Солдатик Дженсен Эклс, я не могу дождаться 3-го сезона, а 2-й сезон "Пацанов" еще даже не вышел , и да, я сделал его волосы похожими на орлиные. иллюстратор BossLogic.

Напоним, что ранее актер Дженсен Эклс опубликовал видео, где он читает комикс "Пацаны". Фанаты восприняли этот ролик, как его согласие на участие в проекте.

Во втором сезоне главные герои продолжат борьбу с супергероями. В видеоролике показано, что теперь к ним присоединится Штормфронт, которая способна бить врагов молниями. Напомним, что главные роли в сериале исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти.

Показ второго сезона стартует 4 сентября текущего года на официальном сайте Amazon. Серии будут выкладывать раз в неделю до 9 октября.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма о съёмках "Отряда Самоубийц 2: Миссия Навылет".

Фото:BossLogic/instagram

Видео:jensenackles/instagram