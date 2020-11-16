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Приквел сериала "Сверхъестественное" выйдет вместе с Дженсеном Эклсом
Сегодня, 12:06
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Приквел сериала "Сверхъестественное" выйдет вместе с Дженсеном Эклсом

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История расскажет о родителях братьев Винчестеров.

Американский телеканал The CW Television Network работает над приквелом фэнтези-сериала "Сверхъестественное". Об этом сообщил портал Deadline.

По данным инсайдеров, в проекте снимется Дженсен Эклс, сыгравший Дина Винчестера. Он вместе со своей супругой Дэннил Эклс выступят в качестве исполнительных продюсеров. Сценаристом стал Робби Томпсон, который работал над оригиналом.

Приквел под названием "Винчестеры" расскажет историю Джона и Мэри Винчестеров – родителей главных героев сериала "Сверхъестественное". Повествование будет вестись от лица Дина Винчестера.

Мне всегда казалось, что мой персонаж, Дин, хотел бы больше знать об отношениях своих родителей и о том, как все началось.

Пояснил Дженсен Эклс

"Сверхъестественное" рассказывает о двух братьях Сэме и Дине, которые сражаются с нечистью. Последний, 15-й сезон, вышел на телеканале The CW Television Network в 2020 году.

Ранее актриса из "Игры престолов" Софи Тернер намекнула на свою бисексуальность.

Фото: Instagram / jensenackles

Теги: братья винчестеры, дженсен эклс, сверхъестественное
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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