Актриса из "Игры престолов" Софи Тернер намекнула на свою бисексуальность

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в "Игре престолов", намекнула на свою бисексуальность. Она в сторис Insragram опубликовала двусмысленный пост.
В посте 25-летняя актриса написала популярное в ЛГБТ-сообществе выражение "Time isn"t straight and neither am I" (можно перевести как "время не натурально, и я тоже"). Там же Тернер написала "Наступил ****** [чертов] месяц прайда, детка!".
Поклонники посчитали, что так актриса намекнула на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
В мае 2019 года Софи Тернер и участник музыкальной группы Jonas Brothers Джо Джонас узаконили свои отношения. В июле 2020-го у них родилась дочь.
В начале года звезда "Игры престолов" Натали Дормер впервые стала мамой.
Фото: Instagram / @sophiet
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