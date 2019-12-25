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Звезда "Игры престолов" Натали Дормер впервые стала мамой
Сегодня, 9:34
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nastya960

Звезда "Игры престолов" Натали Дормер впервые стала мамой

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Дочке актрисы уже три месяца.

Звезда "Игры престолов" Натали Дормер несколько месяцев назад стала впервые мамой. Об этом актриса рассказала в своем подкасте "Это после жизни".

До этого о пополнении в семье знали только близкие, социальные сети актриса не ведет. Натали Дормер рассказала, что ее дочери уже три месяца.

Я никогда больше не собираюсь жаловаться на часы съемок, потому что лишение сна — это нечто другое.

Натали Дормер, актриса

Также артистка с юмором относится к тому, что ее семья стала частью статистики карантинного бэби-бума. По ее мнению, в этом есть определенный шарм и уникальность.

Ранее актриса Мария Горбань подтвердила свою беременность.

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"

Теги: игра престолов, мама, натали дормер
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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