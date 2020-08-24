Опубликован трейлер фильма о съёмках "Отряда Самоубийц 2: Миссия Навылет"

Фильм выйдет 6 августа 2021 года.

В понедельник, 24 августа, в сети появился трейлер документального фильма о съемках киноленты "Отряд Самоубийц 2: Миссия Навылет". Видео презентовали во время конвента DC FanDome.

Авторы киноленты презентовали ролик, где показаны кадры, комментарии и бэкстейджи со съемочной площадки. В ролике показаны такие персонажи, как Харли Квинн, Рик Флэг, Капитан Бумеранг, Человек-в-Горошек, Миротворец, Крысолов и другие персонажи фильма.

В числе актеров, принявших участие в съемках, Марго Робби, Давид Дастмалчян, Идрис Эльба, Даниэла Мелшиор и Джон Сина.

"Отряд Самоубийц 2: Миссия Навылет" выйдет 6 августа 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера.

Видео:iVideos/YT