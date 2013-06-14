Опубликован трейлер режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера

Ролик представили на конвенте DC FanDome.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что в сети появился трейлер режиссерской версии "Лиги справедливости". Ролик презентовали во время конвента DC FanDome.

В трейлере показаны Бэтмен, Аквамен, Флеш, Чудо-женщина, Супермен, Киборг. Более того, фанатам показали антагониста в лице Дарксайда и его приспешников — Десаада и Степного волка.

Напомним, что режиссер Зак Снайдер не смог закончить эту киноленту по семейным обстоятельствам. В итоге его сменил Джосс Уидон. Окончательная версия киноленты не понравилась фанатам, которые настояли на выпуске режиссерской версии "Лиги справедливости".

Релиз новой версии "Лиги справедливости" состоится в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот.

Видео:HBO Max/YT