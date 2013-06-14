  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:28
33
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Опубликован трейлер режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера

0 0

Ролик представили на конвенте DC FanDome.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что в сети появился трейлер режиссерской версии "Лиги справедливости". Ролик презентовали во время конвента DC FanDome. 

В трейлере показаны Бэтмен, Аквамен, Флеш, Чудо-женщина, Супермен, Киборг. Более того, фанатам показали антагониста в лице Дарксайда и его приспешников — Десаада и Степного волка.

Напомним, что режиссер Зак Снайдер не смог закончить эту киноленту по семейным обстоятельствам. В итоге его сменил Джосс Уидон. Окончательная версия киноленты не понравилась фанатам, которые настояли на выпуске режиссерской версии "Лиги справедливости".

Релиз новой версии "Лиги справедливости" состоится в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот.

Видео:HBO Max/YT

Теги: dc fandome, зак снайдер, лига справедливости
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии