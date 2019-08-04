Опубликован русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот

Фильм появится в прокате 1 октября 2020 года.

В понедельник, 24 августа, в сети появился трейлерна русском языке фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот. Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros.

Действие сиквела развернется через 70 лет после событий первой части. Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он скупает различные магические артефакты, желая найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории, доктор Барбара Энн Минерва. В ее руки попадает некий артефакт, который превращает ее в дикую, кровожадную кошку Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра. В итоге бизнесмен обращается за помощью к Чудо-женщине.

Кинолента выйдет в прокат 1 октября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился тизер "Чёрного Адама" с Дуэйн Джонсоном.

Видео:Warner Bros./YouTube