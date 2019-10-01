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В сети появился тизер "Чёрного Адама" с Дуэйн Джонсоном

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О сюжете нового фильма пока ничего не известно.

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что Дуэйн Джонсон показал тизер "Чёрного Адама". Ролик опубликован в Instagram-аккаунте актера.

В тизере показан главный герой, которого играет Дуэйн Джонсон.

О сюжете нового фильма пока ничего не известно. По слухам, история частично вдохновлена серией комиксов "Темная эра". Среди персонажей могут также появиться Человек-ястреб, Старгерл и Доктор Фэйт.

Напомним, что из-за пандемии съемки киноленты отложены. 

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер персонажей фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Видео:therock/Instagram

Теги: дуэйн джонсон, фильм черный адам
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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