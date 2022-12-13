Сроки производства и детали сюжета ремейка неизвестны.

Актер Дуэйн Джонсон анонсировал полнометражный ремейк мультфильма "Моана", вышедшего в 2016 году. Ролик был представлен Walt Disney Studios.

По словам Джонсона, историю Моаны перенесут на большой экран. Он подчеркнул, что сюжет в фильме расскажут через музыку и танцы. Сроки производства и детали сюжета ремейка неизвестны. Продюсерами нового фильма выступят Джонсон, Дэни Гарсия, Хирам Гарсия и Бо Флинн.

Напомним, в мультфильме "Моана" Джонсон озвучивал полубога Мауи, с которым пришлось столкнуться главной героине.

Ранее Netflix представил тизер боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению-2" с Крисом Хемсвортом.

Видео: YouTube / Walt Disney Studios