Ubisoft опубликовала трейлер игры Prince of Persia: The Sands of Time

Релиз ремейка запланирован на 2026 гож.

В ходе официальной трансляции презентационного мероприятия от компании Ubisoft Forward создатели проектов представили зрителям ряд трейлеров культовой франшизы Prince of Persia. Первым видеороликом стал тизер будущего ремейка компьютерной игры про Пинца Персии под названием The Sands of Time Remake. Его релизом занимается команда из Ubisoft Montreal. Пользователи из ролика узнали, что вернуться к приключениям персонажа они смогут только в 2026 году.

Следующий трейлер авторы посвятили грядущему развитию приключенческой игры Prince of Persia: The Lost Crown. В нём игрокам напоминают о выходе бесплатного обновления Divine Trials, в котором появится режим с боссами, новые испытания и амулеты. Дополнительно анонсировано сюжетное дополнение к игре. Оно получило название Mask of Darkness. Для геймеров оно будет доступно с октября.

Напомним, что ремейк игры должен был выйти в январе 2021 года, однако затем создатели отложили релиз до марта того же года, а затем - на неопределённый срок. Больше всего поклонники оказались недовольны представленной графикой. По мнению критиков, она выглядела так, будто бы над проектом работают неопытные студенты. Затем за данный проект взялись разработчики из головной студии в канадском городе Монреале, решив полностью отказаться от прошлых ассетов. Они занялись разработкой с самого начала.

Студия GSC Game World показала новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2.

Фото и видео: YouTube / Ubisoft