Студия GSC Game World показала новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра выйдет в свет 5 сентября.

В рамках презентационного шоу Xbox Games Showcase 2024 создатели показали свежий геймплейный ролик по компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Авторы пояснили, что изначально пользователям будет предоставлен пролог, в котором главный герой выбирается из бункера и может насладиться природой. Известно, что релиз проекта запланирован на 5 сентября на таких платформах как персональные компьютеры, консоли Xbox Series, а также будет доступна в Game Pass в день своего релиза. Разработкой занимается студия GSC Game World.

В вышедшей в социальных сетях видеоролике с названием "Время возможностей" геймерам показали несколько локаций из тайтла, включая новые и те, которые были доступны в ранних частях S.T.A.L.K.E.R. В видео персонажу приходится сражается с монстрами — в том числе контролером, прочими противниками и бандитами. Для схваток герой будет применять несколько видов оружия — автомат, пистолет, снайперскую винтовку, гранатомет, нож. Дополнительно в трейлере он общается с некоторыми персонажами S.T.A.L.K.E.R. 2 — Фаустом, Гуроном и Рихтером.

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Фото и видео: YouTube / IGN