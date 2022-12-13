Netflix представил тизер боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению-2" с Крисом Хемсвортом

Netflix представил тизер боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению-2" режиссера Сэма Харгрейва. Фильм является продолжением ленты 2020 года.
Сюжет продолжит истрию наемника Тайлера Рейка. После событий первого фильма герою предстоит столкнуться с новым заданием. Он отправится спасать семью безжалостного грузинского гангстера.
В главной роли сыграл Крис Хемсворт. Мировая премьера состоится 16 июня.
Ранее Sony поделилась свежим тизером мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных".
Видео: YouTube / Netflix
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