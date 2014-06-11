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Вышел трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном

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Мировая премьера состоится 19 октября.

Warner Bros. Pictures представила первый трейлер фильма "Черный Адам" режиссера Жауме Кольет-Серры. В нем будет представлен новый герой из вселенной комиксов DC.

Сюжет фильма расскажет о появлении Черного Адама, который был наделен силами древних богов до того, как его заключили в тюрьму. Спустя почти 5000 лет герой освобождается из плена, чтобы освоиться в современном мире.

Главную роль в проекте сыграл Дуэйн Джонсон. Мировая премьера состоится 19 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел второй трейлер боевика "Быстрее пули" с Брэдом Питтом и Сандрой Буллок.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

Теги: дуэйн джонсон, трейлер, черный адам
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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