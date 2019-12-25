DC представил свежий трейлер "Чёрного Адама" с несокрушимым Дуэйном Джонсоном

Картина выйдет в свет 21 октября.

Американская кинокомпания Warner Bros. Entertainment представила на YouTube-канале второй полноценный трейлер фантастического фильма "Чёрный Адам" (Black Adam). Картина основана на комиксах издательства DC. В истории рассказывается о суперзлодее, который является главным противником Шазама. На протяжении тысячи лет он считался хранителем мира, поэтому был наделен сверхъестественными способностями от древнеегипетских богов. Он получал силу Амона, скорость Гора и другие полезные возможности, когда произносил волшебное слово "Шазам". В результате власть совратила Адама, поэтому он решил не защищать человечество, а править людьми.

Напомним, что официальный релиз картины "Чёрный Адам" запланирован на 21 октября. Главную роль в картине исполнил Дуэйн Джонсон. Режиссёром киноленты стал Жауме Кольет-Серра.

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Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Pictures