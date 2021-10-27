Вышел трейлер перезапуска сериала "Квантовый скачок"

Выход серий начнется с 19 сентября.

Вышел трейлер перезапуска культового фантастического сериала 90-ых годов "Квантовый скачок" (Quantum Leap). Действие сюжета современного проекта разворачивается за тридцать лет после того, как произошли оригинальные события. Главную роль исполнит актер Рэймонд Ли, известный зрителям по таким проектам как "Как я встретил вашу маму" и "Американская семейка". История будет завязана на новой команде, которая будет пытаться понять, куда же делся предыдущий протагонист. Официальный релиз сериала запланирован на 19 сентября.

Netflix представил тизер сиквела "Достать ножи".

Фото и видео: YouTube / IGN