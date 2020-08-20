Режиссер Уидон угрожал актрисе Галь Гадот на съемках "Лиги справедливости"

Он хвастался, что собирается поставить актрису на место, советовал ей заткнуться и читать реплики.

Режиссера "Лиги справедливости" Джосса Уидона обвинили в угрозах актрисе Галь Гадот, сыгравшей Чудо-женщину. Подробности скандала раскрыл The Hollywood Reporter со ссылкой на различные источники.

Уидон сменил в режиссерском кресле проекта Зака Снайдера и внес в ленту множество изменений, которые не понравились актерам. В частности, Галь Гадот обнаружила, что ее героиня стала намного агрессивнее и чаще прибегает к насилию, чем в боевике "Чудо-женщина". Актриса переживала, что такая резкая перемена повредит ее следующему фильму "Чудо-женщина 1984". Она выразила беспокойство относительно этого руководству Warner Bros.

Уидон начал угрожать карьере актрисы и унижал при ней режиссера "Чудо-женщины" Пэтти Дженкинс. По слухам, он хвастался, что собирается поставить на место Галь Гадот.

"Он сказал ей, что он тут сценарист, и что ей следует заткнуться и читать реплики, и что он может сделать так, чтобы она выглядела невероятно нелепо в этом фильме", - сообщают источники.

Конфликт якобы закончился тем, что Гадот обратилась за помощью к руководству Warner Bros. В последствии актриса заявляла, что все неурядицы с режиссером были улажены.

Производство "Лиги справедливости", премьера которой состоялась в 2017 года, сопровождалось множеством проблем. После ухода Зака Снайдера сценарий фильма подвергся многочисленным изменениям. В итоге картина стала кассовым провалом.

Ранее Зак Снайдер обвинил Warner Bros. в ненависти к его фильму "Бэтмен против Супермена".

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