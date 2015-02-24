Опубликован трейлер сериала "Невероятные" от Джосса Уидона

Премьера сериала на Амедиатеке пройдет 12 апреля.

Во вторник, 23 марта, в сети появился официальный трейлер сериала "Невероятные" от Джосса Уидона. Ролик опубликован на YouTube-канале Amediateka.

В сюжете история команды викторианских женщин, которые обнаруживают у себя необычные способности и сталкиваются с беспощадными врагами. Девушкам предстоит выполнить миссию, которая может изменить мир. Главные роли исполнили Анна Дэвлин, Лаура Доннелли и Элизабет Беррингтон.

Премьера сериала состоится 12 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что HBO снимет сиквел фильма "Время убивать" с Мэттью Макконахи.

Видео: Amediateka/YouTube