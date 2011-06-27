HBO снимет сиквел фильма "Время убивать" с Мэттью Макконахи

Мини-сериал получит название "Время прощать".

Телеканал HBO и студия Warner Bros. TV собираются снять мини-сериал "Время прощать". Он станет продолжением фильма "Время убивать", вышедшего на экраны в 1996 году. Об этом сообщили Variety, Deadline и The Hollywood Reporter.

Главную роль в картине 1996 года исполнил Мэттью Макконахи. Он сыграл адвоката Джейка Бригенса, который защищает темнокожего преступника, расстрелявшего двух белых мужчин за изнасилование девочки. Возможно, актер появится в новом проекте.

Мини-сериал "Время прощать" расскажет о другом деле адвоката. В нем он будет защищать подростка, убившего помощника шерифа, который избивал мать и младшую сестру. Эта история легла в основу третьей книги Джона Гришема о Бригенсе.

По словам источников, в мини-сериале будет 8-10 серий. Дата выхода шоу пока не сообщается. Продюсером выступит Лоренцо ди Бонавентура, который работал в Warner Bros. во время съемок фильма "Время убивать".

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Фото: кадр из фильма "Время убивать", 1996