Эксперты назвали лучшего и худшего Бэтмена в истории кино

В списке оказались Кристиан Бейл, Адам Вест и Бен Аффлек.

Эксперты издания NME проанализировали десять фильмов с участием Бэтмена и назвали актеров, которые справились с ролью супергероя лучше и хуже всего.

По мнению экспертов, правдоподобнее всего Бэтмена удалось сыграть Кристиану Бэйлу. Он исполнил роль Брюса Уэйна в трилогии Кристофера Нолана о "Темном рыцаре". Второе место в списке лучших исполнителей Бэтмена занял Адам Вест, сыгравший супергероя в телесериале "Бэтмен" (1966-1968) и одноименном полнометражном фильме 1966 года.

Тройку лидеров замыкает Бен Аффлек, который появился в роли Бэтмена в серии фильмов. В их числе "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016), "Отряд самоубийц" (2016), "Лига справедливости" (2017) и "Лига справедливости Зака Снайдера" (2021).

В список также попали Вэл Килмер ("Бэтмен навсегда", 1985), Джордж Клуни ("Бэтмен и Робин", 1997) и др.

Худшим эксперты признали 20-летнего Давида Мазуза, сыгравшего юного Брюса Уэйна в криминальном сериале Netflix "Готэм" (2014-2019).

Ранее HBO Max показал финальный трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера.

Фото: Instagram / christianbale_