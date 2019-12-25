Зак Снайдер обвинил Warner Bros. в ненависти к его фильму "Бэтмен против Супермена"

Режиссер заявил, что на него оказывалось давление.

Режиссер Зак Снайдер обвинил студию Warner Bros. в ненависти к его фильму "Бэтмен против Супермена". Он заявил, что на него оказывалось давление. Об этом пишет SFX.

Снайдер заявил, что изначально задумывал этот проект как трилогию, которая подготовит зрителей к выходу следующих пяти картин про вторжение Дарксайда. В свою очередь представители студии требовали, чтобы фильм был отдельно от трилогии. Снайдер не хотел этого делать и не сделал.

"Бэтмен против Супермена" вышел на экраны в 2016 году. Фильм является продолжением картины о Супермене "Человек из стали". Бэтмен и Супермен появились вместе на киноэкране в первый раз.

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Фото: постер из фильма "Бэтмен против Супермена"