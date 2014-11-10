Анонсирована игра про Чудо-женщину из комиксов DC

На The Game Awards 2021 представлен трейлер новинки про Wonder Woman.

Анонсирована игра про Чудо-женщину из комиксов вселенной DC. Проект презентовал на официальном YouTube-канале издательства Warner Bros. Games совместно со студией Monolith. Напомним, что Wonder Woman является супергеройским фильмом от режиссёра Пэтти Дженкинса. Картина была основана на одноимённом комиксе издательства DC Comics.

Новинка презентована на торжественной церемонии награждения разработчиков лучших игр года - The Game Awards 2021. Геймплей Wonder Woman позволит пользователю путешествовать по открытому миру. При этом сюжет сформирован создателями по вселенной DC. Кроме этого в игре будет использована система, позволяющая противникам геймера выстраивать взаимоотношения между собой, также запоминать действия игрового персонажа.

Представлен трейлер Star Trek: Resurgance — игры по "Звездному пути".

Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Games

