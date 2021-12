Представлен трейлер Star Trek: Resurgance — игры по "Звездному пути"

Игроки будут изучать секреты инопланетных цивилизаций во время войны.

Студия Dramatic Labs, созданная ветеранами компании Telltale, представила Star Trek: Resurgance — игру по "Звездному пути". Трейлер презентован общественности во время проведения торжественной церемонии The Game Awards 2021. Известно, что геймплей будет происходить во вселенной Star Trek. Официальный релиз новинки запланирован к выходу на игровых консолях и персональных компьютерах.

"Star Trek: Возрождение" описывается разработчиками как оригинальная история. События разворачиваются уже после тех эпизодов, описанных в телевизионном сериале "Следующее поколение". Игра будет вестись от третьего лица на борту космического корабля. Геймерам на выбор будут предложены два персонажа: первый помощник Джара Райдек и инженер Картер Диас. Они должны раскрыть тайну инопланетных цивилизаций, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта.

В новом трейлере The Lord of the Rings: Gollum показали разные личности героя.

Фото и видео: YouTube / Dramatic Labs